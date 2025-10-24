Абдулла бин Заед и глава МИД России обсудили укрепление сотрудничества и стратегического партнерства

АБУ-ДАБИ, 24 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией в различных сферах, а также возможности его дальнейшего укрепления в рамках особого стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке.