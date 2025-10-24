Посол ОАЭ встретился с министром иностранных дел Эквадора

КИТО, 24 октября 2025 (WAM) -- Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Эквадор по совместительству Ибрахим Салем Аль Алави встретился с министром иностранных дел и мобильности Эквадора Габриэлой Зоммерфельд в штаб-квартире внешнеполитического ведомства в Кито.

Аль Алави передал Зоммерфельд приветствия Его Высочества шейха Абдуллы бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ, и пожелания дальнейшего прогресса и процветания правительству и народу Эквадора.

Стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений, расширения экономического сотрудничества, а также стимулирования торговли и инвестиций между двумя странами.