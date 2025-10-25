Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Казахстана с Днем Республики

АБУ-ДАБИ, 25 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравления президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Олжасу Бектенову.