Президент и вице-президенты ОАЭ выразили соболезнования королю Таиланда в связи с кончиной его матери

АБУ-ДАБИ, 25 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил послание с соболезнованиями королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну в связи с кончиной его матери, королевы Сирикит.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные послания королю Таиланда.