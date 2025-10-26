Сакр Гобаш возглавит делегацию Федерального национального совета ОАЭ на конференции в Азербайджане

АБУ-ДАБИ, 26 октября 2025 (WAM) -- Спикер Федерального национального совета (ФНС) Сакр Гобаш возглавит официальную делегацию ОАЭ, которая посетит Азербайджан с 28 по 31 октября для участия в международной парламентской конференции, приуроченной к 30-летию Конституции Азербайджана.

Мероприятие проводится Национальным собранием Азербайджана по приглашению его спикера Сахибы Гафаровой.

Визит отражает стремление Объединенных Арабских Эмиратов к укреплению парламентского сотрудничества с Азербайджаном, расширению диалога и обмену опытом в законодательной и конституционной сферах. Он также подчеркивает усилия Федерального национального совета по развитию конструктивных партнерских отношений и согласованных позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита делегация ФНС проведет двусторонние встречи с руководством Азербайджана для обсуждения дальнейшего развития парламентского и институционального сотрудничества, что свидетельствует о прочных и динамично развивающихся партнерских отношениях между двумя дружественными странами, основанных на поддержке их руководства.