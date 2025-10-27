ССАГЗ и Италия обсудили актуальные региональные и международные события

ЭР-РИЯД, 27 октября 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Аль-Будайви принял сегодня советника премьер-министра Итальянской Республики по дипломатическим вопросам Роберто Сторачи в штаб-квартире Генерального секретариата в Эр-Рияде.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества между ССАГЗ и Италией в различных областях, а также обсудили перспективы взаимодействия в ключевых секторах в рамках Совместной программы действий ССАГЗ–ЕС на 2022–2028 годы.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным событиям и вопросам, представляющим взаимный интерес.