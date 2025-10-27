Эмиратский Красный Полумесяц оказал продовольственную помощь нуждающимся семьям в Йемене

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2025 (WAM) -- Эмиратский Красный Полумесяц продолжает гуманитарные программы в Йемене, направленные на поддержку населения, оказавшегося в сложных условиях. В рамках инициативы организация распределила продовольственные корзины среди нуждающихся семей в нескольких провинциях страны.

Акция проводится в рамках постоянных гуманитарных усилий Объединенных Арабских Эмиратов по оказанию помощи йеменскому народу через Эмиратский Красный Полумесяц.

Продовольственные наборы включали основные продукты питания. Местные жители выразили благодарность руководству, правительству и народу ОАЭ за неизменную поддержку.

В организации отметили, что кампания является частью программы по укреплению продовольственной безопасности и поддержке наиболее уязвимых слоев населения, отражая приверженность ОАЭ гуманитарным ценностям и стремление помогать нуждающимся в Йемене и за его пределами.