Правитель Шарджи издал эмиратский декрет о формировании Спортивного совета Шарджи

ШАРДЖА, 27 октября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель эмирата Шарджа Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими издал эмиратский декрет о создании Спортивного совета Шарджи (SSC).
Согласно декрету, председателем Совета назначен шейх доктор Халид бин Хумайд бин Сакр Аль Касими. В состав Совета вошли:
1. Доктор Абдулла Абдуррахман Юсуф бин Султан
2. Адель Салех Юсуф Аль Хаммади
3. Абдулла Султан Аль Дах Аль Матруши
4. Абдулла Мохаммед Аль Малих Аль Фазари
5. Омар Хасан Али бин Ханифа
6. Доктор Абдуррахман Мохаммед Аль Яси
7. Доктор Саиф Ахмед Саиф Халаф Аль Зааби
8. Ханан Мохаммед Аль Махмуд