Правитель Шарджи назначил Мохаммеда Аль Хосана генеральным секретарем Спортивного совета Шарджи

ШАРДЖА, 27 октября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель эмирата Шарджа Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими издал эмиратский декрет о назначении генерального секретаря Спортивного совета Шарджи (SSC).

Согласно декрету, директор Департамента по делам спорта и развитию Спортивного совета Шарджи Мохаммед Обайд Аль Хосан Аль Шамси повышен до ранга генерального директора в соответствии со специальной системой государственных должностей правительства эмирата и назначен на должность генерального секретаря Спортивного совета Шарджи.