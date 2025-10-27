Халед бин Мохамед бин Заед встретился с председателем и генеральным директором компании State Street

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета эмирата, провел встречу с председателем и генеральным директором компании State Street Рональдом О’Хэнли — одним из мировых лидеров в сфере управления активами, банковских услуг и инвестиционного консалтинга.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества между структурами Абу-Даби и компанией State Street, уделив особое внимание развитию стратегических партнерств, направленных на обмен опытом и внедрение инновационных решений в сфере управления активами, банковского и инвестиционного обслуживания. Совместные инициативы призваны укрепить позиции Абу-Даби как ведущего международного финансового центра, повысить эффективность инвестиций и содействовать устойчивому развитию.

Корпорация State Street, основанная в 1792 году, является вторым по давности действующим банком США и управляет активами на сумму свыше 5 триллионов долларов, осуществляя деятельность более чем в 100 странах мира.

На встрече также присутствовали Ахмед Джасим Аль Зааби, председатель Департамента экономического развития Абу-Даби, и Саиф Саид Гобаш, генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца.