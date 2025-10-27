Арабский парламент призвал создать механизм давления для достижения справедливого мира на Ближнем Востоке

КАИР, 27 октября 2025 (WAM) -- Арабский парламент подтвердил приверженность сотрудничеству с парламентами арабских стран и международными парламентскими организациями для выработки эффективных механизмов давления и подотчетности, направленных на прекращение израильской оккупации и достижение справедливого и прочного мира на основе принципа двух государств.

Председатель Арабского парламента Мохаммед бин Ахмед Аль Яммахи, возглавляя заседание Комитета по делам Палестины в Каире, подчеркнул важность консолидации арабских и международных парламентских позиций в поддержку права палестинского народа на самоопределение. Он также отметил значение соглашения, достигнутого в Шарм-эль-Шейхе, о прекращении огня в секторе Газа.

Комитет принял ряд рекомендаций в поддержку палестинского народа и привлечения Израиля к ответственности за преступления против мирных жителей, которые будут представлены на пленарном заседании Арабского парламента.