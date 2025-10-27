МИД ОАЭ принял копию верительных грамот нового посла Государства Палестина

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2025 (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обайд Альхасан Альшамси принял копию верительных грамот нового посла Государства Палестина в Объединtнных Арабских Эмиратах Абир Аль Рамахи.

Альшамси пожелал послу успехов в выполнении дипломатической миссии и подчеркнул стремление ОАЭ к укреплению отношений с Государством Палестина во всех областях сотрудничества.

Абир Аль Рамахи, в свою очередь, отметила ведущую и авторитетную роль, которую ОАЭ занимают на региональном и международном уровнях, благодаря дальновидной политике gрезидента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Объединtнные Арабские Эмираты и Государство Палестина связывают исторические отношения, основанные на взаимных интересах. Обе стороны стремятся к дальнейшему укреплению партнtрства во имя общих целей и устойчивого развития двух дружественных стран и их народов.