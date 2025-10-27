Торгово-промышленная палата Шарджи укрепляет экономическое сотрудничество с Беларусью

ШАРДЖА, 27 октября 2025 (WAM) -- Торгово-промышленная палата Шарджи приняла высокопоставленную дипломатическую делегацию Республики Беларусь для обсуждения путей расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Встреча, прошедшая в штаб-квартире Торгово-промышленной палаты Шарджи, была посвящена углублению стратегических связей и поиску новых возможностей для роста и партнерства в торгово-экономической и туристической сферах в интересах обеих сторон.

Во встрече приняли участие председатель ТПП Шарджи Абдалла Султан Аль Овайс, посол Республики Беларусь в ОАЭ Игорь Белый и генеральный консул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин. Также присутствовали член совета Палаты Халима Хумейд Али Аль Овайс, помощник генерального директора по коммуникациям и деловому сектору Абдулазиз Аль Шамси и директор департамента международных связей доктор Фатима Халифа Аль Мукарраб.

Абдалла Султан Аль Овайс отметил, что встреча стала важным шагом на пути укрепления двустороннего экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что отношения между ОАЭ и Беларусью основаны на прочном стратегическом партнерстве, которое способствует стабильному росту торговли, и отметил, что ОАЭ сегодня являются ключевым региональным партнером Беларуси.

«Торгово-промышленная палата Шарджи стремится превратить эти прочные связи в реальные деловые проекты, открывающие новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Палата готова оказывать всестороннюю поддержку белорусским компаниям, заинтересованным в работе на инвестиционно привлекательном рынке Шарджи», — отметил он.

Он также подчеркнул необходимость активизации совместных усилий по укреплению торгово-инвестиционных связей и развитию партнерства между частными секторами двух стран с учетом потенциала и возможностей их рынков.

Посол Беларуси Игорь Белый выразил признательность за теплый прием и подтвердил стремление своей страны к расширению сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами на всех уровнях.

В ходе встречи белорусская делегация представила основные экспортные направления страны — от машиностроения и промышленного оборудования до сельскохозяйственной продукции, включая мясо, пшеницу, древесину и мебель. Также был продемонстрирован каталог белорусских компаний, предлагающих продукцию в таких отраслях, как фармацевтика, тяжелое машиностроение, химия и удобрения, строительство, текстиль, кожа, а также продукты питания, молочная продукция, мясные изделия и кондитерские товары.

Стороны отметили важность взаимных визитов предпринимателей и инвесторов для ознакомления с промышленным, сельскохозяйственным и сервисным потенциалом обеих стран, особенно в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, деревообработка, производство мебели, пищевая и химическая промышленность.

Белорусская сторона сообщила о планах направить в следующем году объединенную торгово-туристическую делегацию в Шарджу для укрепления деловых связей и налаживания новых инвестиционных партнерств.

Отдельно подчеркивалась роль участия компаний обеих стран в международных выставках. Генеральный консул Беларуси отметил успешное участие белорусской ювелирной компании в выставке Watch and Jewellery Middle East Show в Шардже, что отражает растущую привлекательность эмирата как коммерческого центра.

По итогам встречи стороны договорились активизировать механизмы сотрудничества, расширять обмен информацией и координировать усилия с учетом глобальных экономических тенденций для укрепления торговых связей и участия в международных выставках.