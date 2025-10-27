Правитель Шарджи утвердил создание 450 новых рабочих мест для граждан эмирата

ШАРДЖА, 27 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими, член Верховного совета и правитель эмирата Шарджа, утвердил создание 450 новых рабочих мест для граждан Шарджи. Новые рабочие места созданы с учетом кадровых потребностей государственных учреждений эмирата и охватывают широкий спектр университетских специальностей.

Преимущество при назначении на должности будет предоставлено участникам Программы подготовки и повышения квалификации ищущих работу граждан Шарджи.

С начала текущего года на государственную службу в эмирате были приняты 2100 выпускников университетов различных специальностей, что подтверждает приверженность руководства Шарджи поддержке национальных кадров и обеспечению занятости граждан.