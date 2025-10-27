Халед бин Мохамед бин Заед встретился с главным исполнительным директором компании Oracle

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета эмирата, провел встречу с Майком Сицилией, главным исполнительным директором компании Oracle — мирового лидера в области информационных технологий и управления базами данных.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках программы цифровой трансформации Абу-Даби и реализации стратегии по построению инновационной экономики, ориентированной на знания. Особое внимание было уделено инвестициям в передовые технологии, включая облачные вычисления и искусственный интеллект, укреплению партнерства с частным сектором и продвижению цифровой трансформации в ключевых отраслях экономики эмирата.

Во встрече также приняли участие Ахмед Тамим Аль Куттаб, председатель Департамента по обеспечению деятельности органов государственного управления Абу-Даби, и Саиф Саид Гобаш, генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца.