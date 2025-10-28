Президент и вице-президенты ОАЭ выразили соболезнования королю Саудовской Аравии в связи со смертью принцессы Нуф бинт Сауд

АБУ-ДАБИ, 28 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил соболезнования хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду, выразив искренние соболезнования и сочувствие в связи со смертью принцессы Нуф бинт Сауд бин Абдулазиза Аль Сауда.

Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, и Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян, вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента, направили аналогичные соболезнования королю Саудовской Аравии.