Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Чехии с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 28 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Чешской Республики Петру Павелу по случаю Национального дня его страны.

Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, и Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян, вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента, направили аналогичные поздравления президенту Чехии и премьер-министру Петру Фиале.