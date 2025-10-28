В Москве выбрали лучших популяризаторов науки России

МОСКВА, 28 октября 2025 (WAM) – В Москве объявили победителей XI Всероссийской премии «За верность науке», которая вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в России, , сообщает TV BRICS.

Церемония награждения прошла в Театре на Малой Бронной. За звание лучших в популяризации науки на этот раз боролись более 2 тыс. проектов со всей страны – рекордное число.

Награду в номинации «Автор цифрового контента» вручил лично заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Этого признания удостоилось научное шоу «Наука для всех» Владислава Вульфовича, где молодые ученые объясняют сложные теории популярным блогерам.

Участников и лауреатов премии поприветствовал президент России Владимир Путин.

«Именно прорывные знания и современные технологии являются важнейшим ресурсом социально-экономического развития России, укрепления ее суверенитета во всех сферах, определяют качество жизни людей», – зачитал приветственное обращение президента Дмитрий Чернышенко.

Среди других победителей – Наталья Веденеева, получившая звание «Научный журналист года», и академик Российской академии наук (РАН) Ирина Белецкая, удостоенная награды «Признание» за выдающийся вклад в развитие химии.

В номинации «Автор цифрового контента» был заявлен также проект производства TV BRICS Laboratorium режиссера Андрея Гулы. Это цикл программ, посвященный научным открытиям и новейшим российским разработкам.

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается с 2015 года и является одним из мероприятий в ходе Десятилетия науки и технологий, учрежденного президентом России. В этом году организаторы отметили особую активность регионов – кроме Москвы и Санкт-Петербурга, много заявок поступило из Краснодарского края, Татарстана и Новосибирской области.

Организатором премии выступает министерство науки и высшего образования России, партнеры мероприятия – Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова.