Халед бин Мохамед бин Заед встретился с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Cisco

АБУ-ДАБИ, 28 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета эмирата, провел встречу с Чаком Роббинсом, председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Cisco — мирового лидера в области информационных технологий и сетевых систем.

В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере развития цифровой инфраструктуры, продвижения умной трансформации в ключевых отраслях, укрепления партнерства в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также подготовки специализированных кадров в области передовых технологий.

Стороны также обсудили пути обмена опытом и расширения сотрудничества в поддержку стремления Абу-Даби к развитию экономики, основанной на знаниях, инновациях и передовых технологиях.

Во встрече также приняли участие Мансур Ибрахим Аль Мансури, председатель Департамента здравоохранения Абу-Даби; Ахмед Тамим Аль Куттаб, председатель Департамента по обеспечению деятельности органов государственного управления Абу-Даби; и Саиф Саид Гобаш, генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца.