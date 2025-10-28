Абу-Даби укрепляет международное присутствие в сфере инфраструктуры — от Сингапура до Шанхая

СИНГАПУР, 28 октября 2025 (WAM) -- Генеральный директор Центра проектов и инфраструктуры Абу-Даби (ADPIC) Майсара Махмуд Эйд сообщил об успешном проведении международного промо-тура, посвященного Саммиту по инфраструктуре Абу-Даби, охватывающему города от Сингапура до Шанхая.

В интервью агентству WAM на полях тура он отметил, что выбор Сингапура в качестве первой площадки отражает его роль как мирового образца в области «умного» городского развития и эффективного управления современными мегаполисами.

Эйд подчеркнул приверженность центра укреплению международного сотрудничества и обмену опытом с ведущими компаниями мира в сферах инфраструктуры, строительства и передовых технологий.

По его словам, в следующем году ADPIC планирует расширить географию промо-кампаний саммита, охватив новые международные рынки. Подготовка к предстоящим этапам уже ведется и будет объявлена в ближайшее время в рамках усилий по укреплению позиций Абу-Даби как глобального центра инфраструктурного развития.

Эйд также отметил, что в ходе мероприятий в Сингапуре делегация представила комплексную презентацию инвестиционных возможностей эмирата, подтвердив готовность Абу-Даби привлекать иностранные инвестиции и содействовать выходу международных компаний на местный рынок.