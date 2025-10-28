Наследный принц Фуджейры принял послов Нидерландов, Испании и Перу

ФУДЖЕЙРА, 28 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки, наследный принц Фуджейры, принял в своей резиденции посла Королевства Нидерландов в ОАЭ Герарда Пола Мари Хуберта Стигса, посла Королевства Испании в ОАЭ Эмилио Пина Годоса и посла Республики Перу в ОАЭ Альберто Алехандро Фарже.

Его Высочество поприветствовал дипломатов и пожелал им успехов в выполнении их миссии.

В ходе встреч стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также пути развития сотрудничества и укрепления двусторонних отношений в различных сферах.

Послы отметили высокий уровень развития, достигнутый эмиратом Фуджейра и Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях.

На встречах присутствовал директор Офиса наследного принца Фуджейры доктор Ахмед Хамдан Аз-Зейуди.