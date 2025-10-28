Лига арабских государств предупредила о влиянии конфликтов на развитие региона

КАИР, 28 октября 2025 (WAM) -- Лига арабских государств выразила обеспокоенность обострением вооруженных конфликтов в регионе и продолжающимися действиями израильской оккупации на арабских территориях, отметив, что эти факторы представляют серьезную угрозу для развития региона.

В заявлении Генерального секретариата, распространенном по случаю Дня населения и развития арабских стран, подчеркивается, что человек является главным двигателем экономического и социального прогресса. Организация призвала направлять ресурсы на образование, здравоохранение и развитие, а не на военные расходы.

В документе отмечается, что затяжные кризисы и конфликты лишают арабские страны возможностей для устойчивого роста, а молодежь и творческий потенциал названы основой будущего региона.