Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Турции с Днем Республики

АБУ-ДАБИ, 29 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Республики.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашед Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы президенту Эрдогану.