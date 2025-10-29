До 20% пляжей Италии могут оказаться под водой к 2050 году — исследование

РИМ, 29 октября 2025 (WAM) -- К 2050 году под водой может оказаться около 20 процентов пляжей Италии, а к концу века — до 40 процентов, следует из доклада Итальянского географического общества «Затопленные ландшафты», представленного во вторник, сообщает агентство ANSA.

Причинами называют повышение уровня моря, усиление эрозии и рост числа наводнений. Наибольшему риску подвержены северное побережье Адриатики, пляжи Гаргано в Апулии, участки Тирренского побережья между Тосканой и Кампанией, а также прибрежные зоны Кальяри и Ористано на Сардинии.

В документе также отмечается, что под угрозой затопления находятся около половины портовой инфраструктуры страны, часть сельхозугодий и прибрежные районы, включая дельту реки По и Венецианскую лагуну.