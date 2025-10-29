Гринпис: ОАЭ движутся к экологичной экономике благополучия

ДУБАЙ, 29 октября 2025 (WAM) -- Организация Гринпис Ближнего Востока и Северной Африки совместно с Институтом SEE и Университетом Сорбонна Абу-Даби представила доклад «Расцветающее будущее: поддержка перехода ОАЭ к экономике благополучия». В нем изложена практическая стратегия развития устойчивой и процветающей экономики, соответствующей национальному видению страны.

Авторы исследования — Наджла АльМатруши и Николь Вебер — отмечают, что ОАЭ становятся мировым лидером в переосмыслении понятия процветания, выходящего за рамки показателя ВВП. Доклад предлагает «дорожную карту» перехода к модели, основанной на биомимикрии и принципах коллективного управления ресурсами, вдохновленной эмиратскими и исламскими ценностями.

Исследование согласуется с национальными стратегиями «Мы — ОАЭ 2031», «Столетие ОАЭ — 2071» и инициативой «Чистый ноль к 2050 году», продвигая экономику, в которой развитие сочетается с заботой об экологии. Среди рекомендаций — внедрение инноваций, использование биомимикрии в строительстве городов и развитие устойчивых финансовых инструментов, включая «зеленые вакфы» и социальные облигации для поддержки возобновляемой энергетики и сохранения биоразнообразия.

На презентации, состоявшейся в Городе устойчивого развития (The Sustainable City) в Дубае, исполнительный директор Гринпис Ближнего Востока и Северной Африки Гива Накат отметила, что ОАЭ успешно воплощают стратегическое видение в конкретные достижения, делая устойчивое развитие и благополучие центральными элементами национальной политики.

Доклад также включает пример устойчивого градостроительства — Город устойчивого развития (The Sustainable City), проект компании SEE Holding, где установлено 40 000 солнечных панелей общей мощностью 10 мегаватт, развиваются зеленые зоны и система совместной мобильности.

Доктор Клио Шавено из Университета Сорбонна Абу-Даби отметила, что проект отражает стремление университета развивать исследования, основанные на культурных ценностях. Соавтор доклада Наджла АльМатруши подчеркнула, что инициатива представляет собой приглашение переосмыслить понятие процветания через эмпатию, мирное сосуществование и гармонию с природой.

Доклад «Расцветающее будущее» позиционирует ОАЭ как пионера в формировании экономики благополучия и пример для будущих «зеленых» городов, где развитие человека сочетается с бережным отношением к окружающей среде.