Спикер Федерального национального совета: отношения между ОАЭ и Азербайджаном — пример партнерства, основанного на взаимном уважении и общих интересах

БАКУ, 29 октября 2025 (WAM) -- Спикер Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш принял участие в международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

Участие состоялось в рамках его официального визита в столицу Азербайджана Баку, который проходит с 28 по 31 октября по приглашению председателя Национального собрания (Милли Меджлиса) Азербайджанской Республики доктора Сахибы Гафаровой.

В своем выступлении Сакр Гобаш отметил, что 30-летие Конституции является важной вехой в истории Азербайджана, который благодаря своему стратегическому видению и национальной воле сумел построить современное государство, основанное на принципах суверенитета, независимости и устойчивого развития.

«Конституция — это не просто правовой документ, а отражение ценностей народа, выражение его духа и основа для утверждения принципов гражданственности и мира», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что отношения между ОАЭ и Азербайджаном являются примером партнерства, основанного на взаимном уважении и общих интересах. По словам Гобаша, новый этап в развитии двусторонних связей открыл исторический визит президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в Баку в сентябре этого года. Этот визит создал перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, зеленой экономики, цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

Гобаш подчеркнул, что отношения между двумя странами стали прочным мостом между регионом Залива, Кавказом и Центральной Азией, а также служат успешным примером сочетания политического реализма и стратегического видения, направленного на укрепление региональной и международной стабильности.