Халед бин Мохамед бин Заед встретился с председателем совета директоров AstraZeneca

АБУ-ДАБИ, 29 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета эмирата, встретился с Мишелем Демаре, председателем совета директоров компании AstraZeneca — мировым лидером в области биофармацевтики.

Во встрече приняли участие члены совета директоров компании. Стороны обсудили пути укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества в фармацевтической и биотехнологической сферах.

Отмечалась важность поддержки инноваций в системе здравоохранения через инвестиции в клинические исследования и биотехнологии, а также совместная приверженность развитию передовых решений, направленных на продвижение научных исследований и повышение качества жизни на местном, региональном и глобальном уровнях.

Во встрече также приняли участие председатель Департамента здравоохранения Абу-Даби Мансур Ибрахим Аль Мансури, председатель Департамента экономического развития Абу-Даби Ахмед Джасем Аз-Зааби и генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби, председатель Офиса наследного принца Саиф Саид Гобаш.