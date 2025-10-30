Парламентская делегация ОАЭ приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Москве

МОСКВА, 30 октября 2025 (WAM) -- Член парламентской делегации Федерального национального совета ОАЭ Мохаммед Иса Аль Кашеф принял участие в заседании Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам, состоявшемся в Москве.

В своем выступлении Аль Кашеф подтвердил приверженность Объединенных Арабских Эмиратов укреплению сотрудничества между парламентами Азии и продвижению инициатив, направленных на развитие взаимопонимания. Он подчеркнул, что диалог и совместные действия остаются основой усилий ОАЭ по укреплению мира и стабильности в азиатском регионе.

Аль Кашеф отметил важную роль парламентской дипломатии в сближении позиций, решении общих вызовов и продвижении региональных инициатив, направленных на поощрение толерантности, мирного сосуществования и устойчивого развития.

Он представил предложения парламентской делегации ОАЭ по проектам резолюций, вошедших в повестку заседания комитета. Среди них — документы, посвященные развитию детей и молодежи для формирования устойчивого общества в Азии, а также поддержке азиатскими парламентариями более справедливого многополярного мирового порядка, отражающего культурное и цивилизационное разнообразие региона.