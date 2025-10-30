Ураган «Мелисса» достиг Багамских островов

НАССАУ, 30 октября 2025 (WAM) -- Ураган «Мелисса» обрушился на Багамские острова, принеся сильные ветры, проливные дожди и опасный штормовой прилив, сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов.

Скорость ветра достигает 150 километров в час, и «Мелисса» сейчас классифицируется как ураган первой категории. Центр шторма движется на северо-восток.

Ранее ураган прошел над Ямайкой и Кубой, вызвав серьезные разрушения. Власти Багам распорядились об эвакуации населения с шести островов, откуда успели вывезти около 1,5 тысячи человек до приостановки авиасообщения.

Во вторник «Мелисса» обрушилась на Ямайку как ураган пятой категории — один из самых мощных штормов, зафиксированных в Атлантике. По последним данным, погибли более 30 человек, большинство — на Гаити, где ураган вызвал масштабные наводнения, несмотря на то что не достиг суши.