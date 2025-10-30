Абдулла бин Салем утвердил состав Совета директоров спортивного клуба Шарджи

ШАРДЖА, 30 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдулла бин Салем бин Султан Аль Касими, заместитель правителя эмирата Шарджа, издал в четверг административное решение о формировании Совета директоров спортивного клуба Шарджи.

Согласно решению, Совет директоров возглавил Мохаммед Джума бин Хинди, в состав вошли:

Ибрахим Салех Самбидж

Ибрахим Мохаммед Аль Джарван

Рашид Салем Аль Бас

Сулейман Абдулрахман Абдулла

Обайд Саид Аш-Шамси

Мохаммед Салех Аль Али

Мохаммед Абдулла Бурхима

Насер Саид бин Афсан

Совету поручено на первом заседании распределить административные должности между членами и избрать заместителя председателя путем консенсуса или тайного голосования.

Срок полномочий Совета установлен на четыре года с даты издания решения, с возможностью продления на аналогичный срок. Совет продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава или продления мандата действующего.