Абдулла бин Салем утвердил состав Совета директоров спортивного клуба Шарджи

ШАРДЖА, 30 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдулла бин Салем бин Султан Аль Касими, заместитель правителя эмирата Шарджа, издал в четверг административное решение о формировании Совета директоров спортивного клуба Шарджи.
Согласно решению, Совет директоров возглавил Мохаммед Джума бин Хинди, в состав вошли:
Ибрахим Салех Самбидж
Ибрахим Мохаммед Аль Джарван
Рашид Салем Аль Бас
Сулейман Абдулрахман Абдулла
Обайд Саид Аш-Шамси
Мохаммед Салех Аль Али
Мохаммед Абдулла Бурхима
Насер Саид бин Афсан
Совету поручено на первом заседании распределить административные должности между членами и избрать заместителя председателя путем консенсуса или тайного голосования.
Срок полномочий Совета установлен на четыре года с даты издания решения, с возможностью продления на аналогичный срок. Совет продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава или продления мандата действующего.