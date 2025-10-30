Общий объем проектов Ras Al Khaimah Properties достиг 8,5 млрд дирхамов

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 30 октября 2025 (WAM) -- Девелоперская компания Ras Al Khaimah Properties сообщила, что совокупная стоимость ее новых и реализуемых проектов достигла 8,5 млрд дирхамов. Из них 3–3,5 млрд дирхамов приходится на объекты, находящиеся в стадии строительства.

Генеральный директор компании Самех Мухтади в интервью агентству WAM на полях Всемирного саммита по недвижимости и инвестициям в Рас-Аль-Хайме назвал 2025 год «исключительным» для компании. В начале года девелопер объявил о запуске новых проектов общей стоимостью 5 млрд дирхамов.

По словам Мухтади, в 2025 году компания планирует передать клиентам около 1 000 жилых единиц, а еще столько же — в следующем году. Новые проекты перейдут в стадию реализации в ближайшие месяцы.

Глава компании отметил, что текущий год стал рекордным по финансовым показателям, продажам и доходности инвестиций, а котировки акций Ras Al Khaimah Properties приблизились к историческому максимуму благодаря устойчивым результатам и политике долгосрочного роста.

Компания также располагает земельными участками в Абу-Даби и Дубае и готовится к запуску небольшого жилого проекта в районе Dubai South.

По оценке Мухтади, доходность от аренды в проектах компании в Рас-Аль-Хайме составляет 5–5,5% и может вырасти в ближайшее время на фоне роста спроса на жилье.