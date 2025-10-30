Шарджа и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере культуры

ШАРДЖА, 30 октября 2025 (WAM) -- Департамент правительственных связей эмирата Шарджа провел переговоры с делегацией генерального консульства Республики Беларусь в Дубае, в ходе которых обсуждались пути развития сотрудничества в сфере культуры между Шарджей и белорусскими городами.

Во встрече приняли участие председатель Департамента правительственных связей Шарджи шейх Фахим бин Султан Аль Касими, генеральный консул Республики Беларусь в Дубае Алексей Жалдыбин и директор департамента шейх Маджид бин Абдалла Аль Касими.

Стороны рассмотрели возможность проведения совместного культурного мероприятия, которое представит искусство, музыку и национальную кухню двух стран, а также запуск программ культурного обмена между художниками и учреждениями, занимающимися сохранением наследия, в Шардже и Беларуси.

Шейх Фахим Аль Касими отметил, что такие встречи отражают стремление Шарджи укреплять международное сотрудничество в сфере культуры и обмениваться опытом с дружественными странами. По его словам, переговоры с генеральным консульством Беларуси открывают новые возможности для взаимодействия, основанные на общих культурных ценностях и миссии Шарджи по продвижению диалога между культурами.