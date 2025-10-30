Судно с гуманитарной помощью ОАЭ доставило 7 200 тонн продовольствия, медикаментов и укрытий для сектора Газа в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

ЭЛЬ-АРИШ, 30 октября 2025 (WAM) -- Судно с гуманитарной помощью Объединенных Арабских Эмиратов, доставившее 7 200 тонн продовольствия, медикаментов и средств для организации временных укрытий, прибыло в порт Эль-Ариш в Арабской Республике Египет. Груз будет направлен в сектор Газа для оказания срочной гуманитарной поддержки населению.

Поставка осуществлена в рамках воздушного и морского гуманитарного моста, организованного Объединенными Арабскими Эмиратами в поддержку братского палестинского народа.

Судно направлено в рамках операции «Благородный рыцарь 3» и доставило продовольствие, медицинские средства и предметы первой необходимости, чтобы поддержать жителей сектора Газа, оказавшихся в сложной гуманитарной ситуации.

Операция по доставке гуманитарного груза осуществляется в сотрудничестве с рядом благотворительных и гуманитарных организаций ОАЭ, что отражает скоординированные усилия страны и её оперативный отклик на необходимость предоставления экстренной помощи гражданскому населению.

Эта инициатива является частью постоянной гуманитарной поддержки, оказываемой Объединенными Арабскими Эмиратами палестинскому народу. Она подчёркивает неизменную приверженность ОАЭ гуманитарным принципам — облегчению страданий, обеспечению основных жизненных потребностей и укреплению международных механизмов гуманитарного реагирования.

Операция «Благородный рыцарь 3» воплощает гуманистическое видение руководства ОАЭ, направленное на оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и зонах бедствий, отражая присущие эмиратскому обществу ценности щедрости, солидарности и милосердия.