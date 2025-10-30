Арабский молодежный центр завершил в Абу-Даби четвёртую программу подготовки арабских дипломатических лидеров

АБУ-ДАБИ, 30 октября 2025 (WAM) -- Под патронажем Его Высочества шейха Абдуллы бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, и в присутствии Его Высочества шейха Теаба бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя председателя Администрации Президента по делам развития и павших героев и председателя Арабского молодежного центра, в Абу-Даби завершилась четвёртая программа подготовки арабских дипломатических лидеров.

Программа была организована Арабским молодежным центром и объединила 46 участников из 13 арабских стран.

Во время церемонии Его Высочество шейх Теаб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян отметил, что Объединённые Арабские Эмираты придают особое значение развитию потенциала арабской молодежи и стремятся обеспечить её знаниями и навыками, необходимыми для ответственного представления своих стран на международной арене.

Программа, организованная в сотрудничестве с Дипломатической академией имени Анвара Гаргаша, была посвящена вопросам экономической дипломатии и международной торговли. Участники прошли подготовку по таким направлениям, как мировая торговая политика, экономические соглашения и ведение многосторонних экономических переговоров.