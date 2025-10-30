Наследный принц Абу-Даби прибыл в Южную Корею для участия в форуме АТЭС от имени Президента ОАЭ

КЕНДЖУ, Республика Корея, 30 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, прибыл в Республику Корея для участия в заседании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) от имени Президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Участие ОАЭ в форуме осуществляется по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и направлено на развитие экономического взаимодействия между экономиками стран АТЭС, а также на изучение возможностей расширения стратегического партнёрства в ключевых секторах.

Форум АТЭС, учреждённый в 1989 году, объединяет лидеров и глав правительств 21 экономики-участницы с целью продвижения региональной экономической интеграции, содействия свободной торговле, стимулирования инвестиций и достижения целей устойчивого развития.

На страны АТЭС приходится около 40 процентов населения Земли и порядка 60 процентов мирового ВВП, что делает форум важнейшей площадкой для регионального сотрудничества и совместного поиска решений глобальных экономических вызовов.