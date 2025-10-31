Наследный принц Абу-Даби обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Республики Корея

КЕНДЖУ, Республика Корея, 31 октября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, встретился с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в Кенджу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В начале встречи наследный принц Абу-Даби передал президенту Ли Чжэ Мёну приветствия Президента Объединённых Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, пожелав ему доброго здоровья, благополучия, а также дальнейшего прогресса и процветания Республике Корея и её народу.

Президент Ли Чжэ Мён, в свою очередь, передал приветствия Президенту ОАЭ и пожелал Эмиратам дальнейшего процветания и успеха.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между ОАЭ и Республикой Корея и рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнёрства в сферах взаимного интереса.

В ходе встречи были рассмотрены возможности углубления двустороннего взаимодействия в приоритетных секторах, включая чистую и возобновляемую энергетику, искусственный интеллект и передовые технологии.

Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян подтвердил приверженность ОАЭ укреплению сотрудничества с Республикой Корея в целях содействия устойчивому развитию и дальнейшему укреплению тесных связей между двумя странами во благо их народов.

Во встрече приняли участие председатель Управления по делам исполнительных органов Халдун Халифа Аль Мубарак, министр внешней торговли д-р Тани бин Ахмед Аль Зейюди, министр Саид бин Мубарак Аль Хаджери, генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца Саиф Саид Гобаш, председатель Медиаофиса Абу-Даби и советник по стратегическим отношениям при Администрации наследного принца Мариам Эйд Аль Мехейри, а также посол ОАЭ в Республике Корея Абдулла Саид Аль Нуайми.