Министр юстиции ОАЭ обсудил с мавританским коллегой укрепление сотрудничества в сфере юстиции и права

АБУ-ДАБИ, 31 октября 2025 (WAM) -- Министр юстиции Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Султан бин Авад Аль Нуайми провёл встречу с министром юстиции Исламской Республики Мавритания Мохамедом Ульд Суэйдатом и сопровождающей его делегацией. Стороны обсудили пути расширения двустороннего взаимодействия в сфере юстиции и права.

В ходе встречи, состоявшейся в офисе министра юстиции ОАЭ в штаб-квартире ведомства в Абу-Даби, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассмотрели перспективы укрепления партнёрства и международного сотрудничества между двумя странами.

Мавританская делегация была ознакомлена с передовыми цифровыми инициативами, реализуемыми в федеральной судебной системе ОАЭ, включая механизмы дистанционного рассмотрения дел, электронные платформы управления делами и инновационные «умные» сервисы, направленные на повышение эффективности и удобства предоставления услуг.

Министр юстиции Мавритании высоко оценил достижения Объединенных Арабских Эмиратов в области цифровых технологий и законодательства, отметив важность дальнейшего укрепления сотрудничества для продвижения цифровой трансформации судебных и правовых институтов.

Во встрече приняли участие ряд высокопоставленных должностных лиц.