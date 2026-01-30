Платформа «UAE Verify» выдала более 30,7 млн цифровых документов с подтверждением подлинности

АБУ-ДАБИ, 30 января 2026 (WAM) -- Платформа «UAE Verify», работающая при Управлении по регулированию телекоммуникаций и цифрового госуправления (TDRA), с момента запуска в середине января 2022 года выдала более 30,72 млн цифровых документов с подтверждением подлинности.

С помощью платформы было проверено около 948 тыс. документов. В настоящее время она поддерживает 66 типов таких документов, которые выпускают 25 федеральных и местных государственных органов.

Система на основе блокчейна позволяет государственным учреждениям, компаниям и гражданам мгновенно проверять подлинность официальных документов без бумажных копий и нотариально заверенных выписок. Данные фиксируются в защищенном цифровом реестре, что повышает уровень конфиденциальности и упрощает административные процедуры.