Президент ОАЭ издал федеральный указ о присвоении Саиду Аль Этеру ранга «министра»

АБУ-ДАБИ, 30 января 2026 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал федеральный указ о присвоении Саиду Мохаммеду Саифу Аль Этеру Аль Дханхани ранга «министра».

Указ вступает в силу со дня издания и будет опубликован в Официальном вестнике.

В настоящее время Саид Аль Этер занимает должность председателя Правительственного медиаофиса ОАЭ. В период работы в Министерстве по делам Кабинета министров он отвечал за разработку и реализацию коммуникационной стратегии федерального правительства. Он руководил информационными кампаниями по стратегическим национальным проектам, реализуемым министерствами и федеральными ведомствами, а также обеспечивал медийную поддержку Кабинета министров ОАЭ.

Кроме того, Саид Аль Этер является генеральным директором Исполнительного офиса Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и генеральным директором Фонда глобальных инициатив имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, где при его участии были запущены многочисленные гуманитарные проекты и ключевые инициативы на арабском и международном уровнях.

Саид Аль Этер является выпускником Программы лидерства имени Мохаммеда бин Рашида. Он имеет степень бакалавра в области телекоммуникационной инженерии, полученную в Университете Халифа, а также степень магистра делового администрирования Американского университета Шарджи.