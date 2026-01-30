Президент ОАЭ издал федеральный указ о присвоении Худе Аль Хашими ранга «министра»

АБУ-ДАБИ, 30 января 2026 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал федеральный указ о присвоении Худе Аль Сайед Мохаммед Аль Хашими ранга «министра».

Указ вступает в силу со дня издания и будет опубликован в Официальном вестнике.

В Министерстве по делам Кабинета министров Худа Аль Хашими занимается координацией национальной повестки и стратегий правительства ОАЭ во взаимодействии с министерствами и федеральными ведомствами.

Кроме того, она возглавляет Центр правительственных инноваций имени Мохаммеда бин Рашида, который поддерживает и развивает инновации и новые модели работы государственных органов. Она также курирует программы «Правительственные акселераторы», способствуя ускорению завершения проектов.

Худа Аль Хашими является выпускницей Программы лидерства имени Мохаммеда бин Рашида и имеет степень бакалавра делового администрирования, полученную в Высших технологических колледжах. Она также проходила обучение в Лондонской школе бизнеса.