Таможня Абу-Даби и GSBN договорились о развитии цифрового таможенного оформления на основе eBL

АБУ-ДАБИ, 30 января 2026 (WAM) -- Таможня Абу-Даби подписала соглашение о сотрудничестве с Global Shipping Business Network (GSBN) для развития цифрового таможенного оформления на основе электронных коносаментов (eBL). Это позволит быстрее оформлять грузы, упростит торговые операции и повысит эффективность цепочек поставок.

Соглашение отражает усилия Таможни Абу-Даби по расширению международных партнерств и внедрению современных технологий для упрощения трансграничной торговли, повышения прозрачности и безопасности, а также ускорения процедур таможенного оформления.

В рамках соглашения стороны изучат возможности использования данных электронных коносаментов, доступных на платформе GSBN, для таможенного оформления на основе структурированных цифровых данных. Это позволит опираться на надежный источник информации и проверять точность коммерческих данных.