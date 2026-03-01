Президент ОАЭ провел телефонный разговор с султаном Омана о военной эскалации в регионе

АБУ-ДАБИ, 28 февраля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с правителем Султаната Оман Его Величеством султаном Хейсамом бин Тариком. Стороны обсудили развитие ситуации, связанной с военной эскалацией в регионе, и ее последствия для региональной безопасности и стабильности.

Лидеры подтвердили, что регион сталкивается с опасной эскалацией, которая угрожает подорвать безопасность и стабильность, и подчеркнули необходимость немедленного прекращения военных действий и возвращения к диалогу и дипломатическим решениям.