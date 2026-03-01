Системы ПВО ОАЭ перехватили 137 ракет и 209 дронов с начала иранской атаки

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что с начала иранской атаки ВВС и силы противовоздушной обороны страны выявили и нейтрализовали 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных в направлении территории ОАЭ. В ведомстве подчеркнули высокую готовность систем ПВО и их способность противостоять различным угрозам.

По данным министерства, были обнаружены 137 иранских баллистических ракет, из которых 132 уничтожены, а пять упали в море. Также выявлены 209 иранских беспилотников: 195 перехвачены, еще 14 упали на территории страны и в ее водах, что привело к незначительному сопутствующему ущербу.

В министерстве отметили, что в результате перехвата ракет и беспилотников в отдельных районах страны падали обломки, из-за чего был нанесен незначительный материальный ущерб ряду гражданских объектов.

Ведомство заявило, что компетентные органы незамедлительно приступили к работе, действуя в полной готовности и в соответствии с утвержденными процедурами. Были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и защиты пострадавших объектов.

Министерство решительно осудило атаку, подтвердив категорическое неприятие подобных действий, назвав их опасной эскалацией и трусливым актом, угрожающим безопасности гражданского населения и подрывающим стабильность.

Также подчеркивается, что удары являются грубым нарушением национального суверенитета и международного права.

Как отмечается, ОАЭ сохраняют за собой полное право ответить на эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и резидентов. Эти меры будут направлены на обеспечение суверенитета, безопасности и стабильности страны, а также на защиту ее национальных интересов и потенциала.

Министерство добавило, что остается в состоянии повышенной готовности и полностью подготовлено к отражению любых угроз, принимая все необходимые меры для пресечения попыток подорвать безопасность и стабильность государства. Безопасность граждан, жителей и гостей страны названа безусловным приоритетом.

Ведомство призвало общественность получать информацию из официальных источников и не распространять слухи или непроверенные сведения.