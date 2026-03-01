Президенты ОАЭ и Турции обсудили развитие ситуации в регионе и ее последствия для безопасности и стабильности

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы они обсудили военную эскалацию в регионе и серьезную угрозу, которую она представляет для региональной безопасности и стабильности.

Президент Эрдоган подтвердил неприятие его страной иранских атак на территорию ОАЭ и ряда других государств, подчеркнув, что продолжение военных действий усилит напряженность и создаст серьезные риски для безопасности региона.

Оба лидера призвали к немедленному прекращению военных действий и подчеркнули важность решения региональных вопросов посредством диалога и дипломатических усилий.