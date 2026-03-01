Четыре пострадавших в результате инцидента в международном аэропорту Дубая

ДУБАЙ, 1 марта 2026 (WAM) -- В результате инцидента в международном аэропорту Дубая пострадали четыре человека. Пострадавшим немедленно оказали необходимую медицинскую помощь. Одновременно были задействованы группы экстренного реагирования для работы на месте в координации с компетентными ведомствами.

Правительственный медиаофис Дубая со ссылкой на подтверждение со стороны Dubai Airports сообщил, что реагирование на инцидент осуществляется оперативно. В офисе отметили, что дополнительные подробности будут опубликованы по мере поступления.