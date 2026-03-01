Абдалла бин Заед обсудил по телефону региональную ситуацию после вопиющих ракетных ударов Ирана по ОАЭ и ряду братских стран

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян провел телефонные переговоры с рядом глав МИД братских стран для обсуждения последних событий в регионе после вопиющих ракетных ударов Ирана, направленных против ОАЭ и ряда государств региона.

В ходе переговоров он обсудил ситуацию с вице-президентом Государства Палестина Хусейном аш-Шейхом; премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдуррахманом бин Джассимом Аль Тани; заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади; заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Итальянской Республики Антонио Таяни; министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым; министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Ас-Сабахом; министром иностранных дел Королевства Бахрейн д-ром Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни; министром иностранных дел Республики Индия д-ром Субраманьямом Джайшанкаром; министром иностранных дел, эмиграции и по делам египетских экспатриантов Арабской Республики Египет д-ром Бадром Абдельати; министром иностранных дел и по делам экспатриантов Сирийской Арабской Республики Асаадом аш-Шайбани; государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развитию Соединенного Королевства Иветт Купер; министром иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом; министром иностранных дел Республики Турция Хаканом Фиданом; министром иностранных дел Республики Панама Хавьером Мартинесом-Ача; а также советником федерального канцлера ФРГ по внешней политике и политике безопасности д-ром Гюнтером Зауттером.

Собеседники обсудили тяжелые последствия продолжающейся региональной эскалации и расширение масштабов конфликта. Как отмечалось, продолжающиеся вопиющие действия со стороны Ирана могут подорвать региональную и международную безопасность, а также поставить под угрозу глобальную экономическую стабильность и энергетическую безопасность.

Стороны решительно осудили вопиющие иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона и подтвердили право государств, ставших целями ударов, на ответные действия для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности, а также обеспечения безопасности граждан и жителей в соответствии с международным правом.

Министры также подчеркнули важность сдержанности и необходимость отдавать приоритет серьезному, ответственному диалогу для урегулирования нынешнего кризиса, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание народов региона.