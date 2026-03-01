Abu Dhabi Airports: один человек погиб и семеро пострадали после перехвата дрона, направленного в сторону аэропорта Zayed International Airport

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Abu Dhabi Airports сообщила, что компетентные органы эмирата Абу-Даби приняли меры в связи с инцидентом, произошедшим после перехвата беспилотника, нацеленного на международный аэропорт Zayed International Airport.

В результате падения обломков погиб один гражданин азиатской страны, семь человек пострадали.

Компания призвала не распространять слухи и недостоверную информацию и получать сведения исключительно из официальных источников. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено по мере поступления данных.