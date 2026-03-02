Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом США

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

В ходе беседы лидеры обсудили, как отмечается, вопиющие иранские атаки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а также на территорию ряда братских стран региона.

Стороны также рассмотрели развитие ситуации в регионе и ее последствия для региональной и международной безопасности и мира и обменялись мнениями по этим вопросам.