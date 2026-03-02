Президент Сирии в телефонном разговоре с президентом ОАЭ осудил иранские атаки и подтвердил солидарность

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Аль-Шараа, который подтвердил солидарность Сирии с ОАЭ после вопиющих иранских атак, нацеленных на территорию ОАЭ, а также ряда других государств. Он также выразил поддержку всем мерам, направленным на обеспечение безопасности и стабильности ОАЭ.

Президент ОАЭ поблагодарил Ахмеда Аль-Шараа за поддержку Сирией ОАЭ.

В ходе разговора стороны обсудили последние события в регионе и их серьезные последствия для регионального и международного мира и стабильности, подчеркнув важность приоритета диалога и активизации дипломатических усилий для обеспечения безопасности региона и предотвращения дальнейшего роста напряженности и новых кризисов.