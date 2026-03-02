ОАЭ вызвали посла Ирана и вручили ноту протеста из-за иранских террористических атак

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ вызвало посла Исламской Республики Иран в Объединенных Арабских Эмиратах Резу Амери и вручило ему жестко сформулированную ноту протеста, в которой в самых решительных выражениях осудило террористические атаки и нападения, совершенные Ираном.

В министерстве подчеркнули, что посягательство на территорию ОАЭ является грубым нарушением суверенитета государства, угрозой его национальной безопасности и явным нарушением всех международных конвенций, резолюций и устоявшихся норм.

В ходе вызова посла Ирана государственный министр ОАЭ Халифа Шахин Аль-Маррар заявил о категорическом неприятии ОАЭ любых оправданий или отговорок, озвученных иранским правительством в связи с враждебной эскалацией, в рамках которой под удар попали гражданские объекты, включая жилые районы, аэропорты, порты и объекты обслуживания, что поставило под угрозу невинных гражданских лиц.

Он подчеркнул, что подобные серьезные и безответственные действия противоречат четкой позиции ОАЭ, согласно которой страна не позволит использовать свою территорию для каких-либо военных действий против Ирана.

Аль-Маррар подчеркнул, что эти атаки противоречат принципам добрососедства и Уставу ООН, а также подрывают курс на деэскалацию и мирные решения, которого ОАЭ последовательно придерживаются в отношениях с Ираном.

Он предупредил о серьезных последствиях для двусторонних отношений, которые напрямую затронут политическую, экономическую и торгово-коммерческую сферы.

Кроме того, Аль-Маррар подчеркнул требование ОАЭ обеспечить уважение суверенитета государства и немедленно и безоговорочно прекратить подобные атаки, подтвердив, что ОАЭ оставляет за собой право на ответ в полном соответствии со своими законными правами.